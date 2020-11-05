شكرا لقرائتكم أسوان يعلن استعارة لاعب المنتخب الأولمبى والمقاولون لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب اسماعيل لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.

وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.

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من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكسًا إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.

ووافق مجلس إدارة نادى أسوان، بشكل رسمى، على انتقال أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020/2021، وكان اليوم السابع قد كشف فى وقت سابق انتقال لاعب أسوان إلى الجونة، وقال سليمان، تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وأن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة، موضحا أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.