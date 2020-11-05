شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز : مصطفى محمد يشبه فان باستن ومالوش بديل فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة في الشوط الثاني بصفة خاصة أمام الرجاء المغربي. وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فرجاني ساسي يلعب بشكل سهل للغاية، من أفضل اللاعبين الذين يتميزون بدقة التمرير، وينجح في توصيل المهاجمين إلى مرمى المنافسين بشكل سهل".

وأضاف: "الزمالك يضم لاعبين مميزين، ويساعدون أي مدرب في تنفيذ أي طريقة، باتشيكو وموسيماني مدربان جيدان، والأهلي لديه عناصر مميزة ولاعبين خبرات، الدور الأكبر على اللاعبين في نهائي إفريقيا". وواصل: "مصطفى محمد كان يتحرك بشكل جيد ويحاول باستمرار ويدافع بشكل رائع، الهدف الذي سجله برأسه من أفضل اللاعبين يشبه أهداف جمال عبدالحميد وفان باستن، مصطفى لا يوجد له بديل في مصر ولا يوجد لاعب يشبهه".

وأكمل: "طريقة لعب الزمالك كانت في البداية 4-3-3، ولم يكن قادر على الدفاع بشكل جيد، خاصة أن هناك بعض العناصر لم تلعب في غير مراكزها، وهو سبب الدروب الذي حدث في الشوط الأول".

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وأردف: "الشكل تغير بعدما سجل الرجاء هدفا، اللاعبون قاتلوا من أجل الفوز وتحقيق طموحهم بالوصول إلى النهائي، التغيير في الطريقة لم يكن تراجع بتعليمات من باتشيكو، لكن بسبب الطريقة التي تغيرت، كما أن الرجاء كان يضغط بقوة في بداية المباراة"

من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.