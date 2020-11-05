شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الونش وطارق حامد وأحمد عيد هم نجوم الزمالك فى موقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الروح التى يلعب بها نجوم الزمالك جديدة على الفريق وتعد أكبر المكاسب فى الفترة الاخيرة ،وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" تأهل الزمالك لنهائى دوري الابطال فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف يختلف كثيراً عن التأهل بالتعادل الايجابى ، وكنت أرى أن التأجيل الذى حدث كان فى صالح الزمالك فلقد تمكنا من إستعادة المصابين"

ويضيف طارق يحيى :" أوجه التحية لعلاء شاكر ومحمد أسامة وكل أعضاء الجهاز الطبى للزمالك على دورهم فى تجهيز محمود الونش مدافع الفريق الذى شارك بالامس وتألق ولم نشعر لحظة بإصابته رغم أنه مصاب بقطع فى غضروف الركبة"

وعن نجوم المباراة قال طارق يحيى :"محمود الونش وطارق حامد وأحمد عيد هم نجوم الزمالك فى موقعة الرجاء المغربى ، دورهم كان كبير وتحملهم الاصابة شىء يحسب لهم ، والروح التى يلعب بها نجوم الزمالك أهم المكاسب فى الفترة الاخيرة".

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.