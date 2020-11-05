شكرا لقرائتكم أحمد حسن: وصول الأهلى والزمالك للنهائى حدث تاريخي بعيدا عن التعصب الأعمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وصول الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فخر للكرة المصرية، خاصة بعدما ضمنت مصر تحقيق لقب البطولة.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أبارك للقطبين بالوصول إلى النهائى الإفريقي، وصول الناديين فخر للكرة المصرية". وأضاف: "لابد أن نضع اسم مصر فوق كل اعتبار، وصول الأهلى والزمالك إلى النهائى هو حدث تاريخي، وكل مشجع يتمنى الفوز لناديه، ولكن هناك فرحة لكل المصريين، خاصة أن البطولة سوف يحسمها نادٍ مصرى فى النهاية، بعيدًا عن التعصب الأعمى".

وواصل: "أحمد حسن كوكا يسير بشكل جيد أيضا فى الاحتراف، لكن مصطفى محمد يقدم مستوى رائع ولاعب صغير السن ولديه طموح ونضخ بشكل كبير فى الفترة الماضية، وأصبح هداف للزمالك".

وأكمل: "مصطفى محمد يتميز باللعب بالرأسيات، المنافسة بين كوكا ومصطفى محمد ستكون فى صالح حسام البدرى فى منتخب مصر، لكن أرى أن مصطفى يستحق مكانة أساسية لأنه رقم 1 لقيادة هجوم المنتخب".

وأكد: "يجب نبذ التعصب والهدوء من جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يتم مخاطبة الناس بعقلانية من وسائل الإعلام، وأن يتوقف البعض عن جو قصف الجبهات وإشعال النار بين الجماهير، أتمنى كل من يخرج على شاشات التلفاز، أن يكون لديهم الوعي، وأتمنى أن يبادر وزير الرياضة أشرف صبحى بإرسال رسالة للجميع بالهدوء".

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وأتم: "أبارك لجماهير الزمالك على الوصول المستحق إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الفريق لم يظهر بشكل جيد فى الشوط الأول، لكن المباراة 90 دقيقة، استطاع تسجيل ثلاثة أهداف، ولديه عناصر مميزة خاصة الثلاثى الهجومى بنشرقى وزيزو ومصطفى محمد، يجب الإشادة أيضا بخط دفاع الزمالك الونش وعلاء، وفرجانى وطارق حامد فى الوسط".

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.