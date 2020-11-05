شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض 3 لاعبين على دجلة في صفقة ضم بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الأهلي في ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة بداية من الموسم الجديد لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع امكانية اعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لنظيره الدجلاوي.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي عرض علي دجلة استعارة اثنين من الثلاثي محمد فخري وعربي بدر ومحمد شكري، في الوقت الذي لازال دجلة يناقش احتياجاته قبل تحديد اللاعبين المختارين من الأهلي.

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وكان مسئولو دجلة قد رفضوا ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.