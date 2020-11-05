شكرا لقرائتكم أبو رجيلة: نهائى الأهلي والزمالك سيكون عيد قومى ومهرجان للكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن يوم 27 نوفمبر سيكون عيد قومى ومهرجان للكرة المصرية بمواجهة الاهلى والزمالك فى نهائى دوري الابطال الافريقى للمرة الاولى فى التاريخ ، وقال ابو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" يازمالك يافن ولعب وهندسة ، فتحت المدرسة من جديد ، تسلم ايد اللى اشترى اللاعيبة دى ، ساسى لما بشوف لعبه وأهدافه كأنى شوفت ميسى"

وتابع أبو رجيلة :" ابو جبل ليه دور كبير فى تأهل الزمالك زى ما الشناوى ليه 80 % من فوز الاهلى بالدوري ، حراس المرمى فى الكرة المصرية أصبحوا أكثر من نصف الفريق ولنا فى محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة عبرة"

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ويضيف أبو رجيلة :" يوم 27 نوفمبر هيكون عيد قومى ومهرجان للكرة المصرية نتمتع بأكبر فريقين فى افريقيا ومش عايزين تعصب ولا خناقات ولازم الاعلام يقرب وجهات النظر بين الجمهورين طوال هذه الفترة".

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وضع مباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة والزمالك و إف سي مصر بدور الـ8 لكأس مصر، في يوم واحد ، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي و الزمالك بكأس مصر في نفس اليوم ، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا، في سياق مغاير، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.