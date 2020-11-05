شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض 3 لاعبين على دجلة فى صفقة ضم بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلي فى ضم أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، بداية من الموسم الجديد لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع إمكانية إعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لنظيره الدجلاوي.

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وكان مسئولو دجلة قد رفضوا ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.