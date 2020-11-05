شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. بشير التابعى يحكى عن غرور أوتوفيستر قبل مباراة الـ6 /1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وتحدث بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق عن كواليس مباراة الـ 6/1 الشهيرة بين الأهلي والزمالك ، حيث قال التابعي ان الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك تعامل مع المباراة بغرور وكان يثق في الفوز قبل بداية المباراة وكان الغرور احد أسباب الخسارة الكبيرة.

وقال التابعي إن أوتوفيستر قال للاعبي الزمالك قبل المباراة ان الزمالك سيكسب المباراة وبفارق أهداف كثيرة، واستطرد التابعي قائلا: أوتوفيستر شاهد فوز الزمالك في المباراة الاولى على الأهلي واعتقد ان المنافس ضعيف فكانت الخسارة الكبيرة وأضاف : دخل الهدف الأول بخطأ مباغت في بداية المباراة، وفوجئنا بالأهداف متتالية ، وكان غرور أوتوفيستر هو السبب في النتيجة الكبيرة.

وأضاف التابعي : رضا سيكا لم يكن في حالته الفنية المعروفة، وقمت بدفعه في الهدف الثالث للأهلي للتصدي لخالد بيبو، ولكنه كان معذور لانه كان منضم للزمالك حديثا وكان يعاني من إصابة في الغضروف.