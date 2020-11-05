شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة يتحدث عن عيد الكرة المصرية فى نهائى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يوم 27 نوفمبر سيكون عيداً قومياً ومهرجاناً للكرة المصرية بمواجهة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى التاريخ، وقال أبو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يازمالك يافن ولعب وهندسة، فتحت المدرسة من جديد، تسلم ايد اللى اشترى اللاعيبة دى، ساسى لما بشوف لعبه وأهدافه كأنى شوفت ميسى"

وأضاف أبو رجيلة، "أبو جبل له دور كبير فى تأهل الزمالك زى ما الشناوى ليه 80 % من فوز الأهلى بالدورى، حراس المرمى فى الكرة المصرية أصبحوا أكثر من نصف الفريق، ولنا فى محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة عبرة."

وتابع أبو رجيلة، "يوم 27 نوفمبر سيكون عيداً قومياً ومهرجاناً للكرة المصرية، نتمتع بأكبر فريقين فى أفريقيا ومش عايزين تعصب ولا خناقات، ولازم الإعلام يقرب وجهات النظر بين الجمهورين طوال هذه الفترة".

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وضع مباراتى الأهلي أمام أبو قير للأسمدة والزمالك وإف سى مصر بدور الـ8 لكأس مصر، فى يوم واحد، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التى تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دورى أبطال أفريقيا، فى سياق مغاير، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف- للتنسيق لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلى و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ببرج العرب بالإسكندرية.