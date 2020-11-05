شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل يشبه ساسى وبن شرقى ببركات وأبو تريكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج الفنى جمال العدل أن ثنائى الزمالك فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى يشبهان ثنائى الأهلى المعتزل محمد أبو تريكة ومحمد بركات، وقال جمال العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك لم يكن له هوية فى الشوط الأول أمام الرجاء المغربى حتى سجل بطل المغرب هدفه وانقلبت الكفة لصالح الزمالك ."

وأضاف جمال العدل، "ساسى وبن شرقى يشبهان محمد بركات وأبو تريكة، ومصطفى محمد لاعب عالمى وطارق حامد "عم" لاعبى الزمالك كلهم، وعجبنى هدف فرجانى ساسى جدا".

وتابع جمال العدل، "لازم وسائل الإعلام تهدئ نبرة التعصب بين الأهلى والزمالك عشان المباراة هتكون فى القهاوى والبيوت ومش عايزين مشاكل".

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.