شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مصطفى محمد بلقب أفريقيا مع الزمالك 3 × 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، فى حصد لقب أفريقيا فى النهائى المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الأهلى من أجل تحقيق العديد من الأحلام التى ستتحقق له فى حال تتويجه باللقب الأفريقى، خاصة بعدما رفع مصطفى محمد رصيده فى المباريات الأفريقية إلى 8 أهداف بالتساوى مع الرباعى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبرى وعبد الله سيسيه، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 6 أهداف فقط سجلها المعلم فى أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، حصول مصطفى محمد مهاجم الزمالك على لقب رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى التى أقيمت أمس .

وفى حال حصد مصطفى محمد للقب الأفريقى سيضيف بطولة جديدة إلى رصيده، فضلا عن بطولة الفوز على الأهلى التى تعد بمثابة بطولة للاعبين، فضلاً عن تحقيق حلم الاحتراف، كما وعده رئيس النادى المستشار مرتضى منصور .

ويعد مصطفى محمد من أبرز مهاجمى الدورى المصرى هذه الفترة، خاصة أنه يحصل على إشادات واسعة من الجميه فى ظل قوته فى إستغلال الفرص وصناعة الفارق الهجومى للفريق الأبيض، ما جعله يتلقى العديد من عروض الاحتراف الخارجى فى الفترة الأخيرة .

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وكان مرتضى منصور قد وجه حديثه لمصطفى محمد مهاجم الفريق فى المران الجماعى قائلاً، "وفيت بوعدك وحققنا الفوز على الرجاء فى الذهاب، وأنا عند وعدى نحقق بطولة أفريقيا أول عرض يأتى سأسمح لك بالرحيل".

وتصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدف فريقه الأول فى مرمى الإسماعيلى ، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعدما شارك فى 29 مباراة مع الأبيض فى المسابقة المحلية هذا الموسم، فيما يليه محمود علاء، مدافع الزمالك، فى قائمة هدافى الفريق برصيد 10 أهداف أحرزهم فى مسابقة الدورى هذا الموسم من بينهم 8 أهداف من ركلات جزاء.