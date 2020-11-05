قائمة المغرب.. انضمام بنشرقي استعدادًا لمباراتي أفريقيا الوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن البوسني وحيد خاليلودزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، القائمة والتي تستعد لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون (2022). وشهدت قائمة المنتخب المغربي تواجد نجم الزمالك أشرف بنشرقي والذي قاد فريقه مؤخرًا للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. Advertisements ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي بنظيره منتخب أفريقيا الوسطى في 13 و17 من الشهر الجاري، حيث يتصدر منتخب "أسود الأطلس" ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع منتخب موريتانيا، في المقابل يأتي منتخبي أفريقيا الوسطى وبورندي في الترتيب الثالث والرابع بدون أي نقاط. وجاءت قائمة المنتخب المغربي على النحو التالي: ياسين بونو ( إشبيلية) - منير المحمدي (هاتاي سبور) - هشام المجهد ( إتحاد طنجة) - رومان غانم سايس(وولفرهامبتون) - أشرف حكيمي (إنتر ميلان) - نصير مزراوي( أياكس أمستردام) - نايف أكرد (رين) - زهير فضال (سبورتينج لشبونة) - سامي مايي (سان تروند البلجيكي) - عصام شباك (مالتيا سبور)- حمزة منيدل (شالكة) -ج واد يميق(بلد الوليد) - سفيان أمرابط (فيورنتينا) - حكيم زياش (تشيلسي) - سليم أملاح (ستاندار دولييج) - أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت) - نسيم بوجلاب (شالكة) عادل تاعرابت (بنيفيكا) - فيصل فجر(سيفاس سبور) - يوسف النصيري ( إشبيلية)- يوسف العرابي ( أولمبياكوس) - أشرف بنشرقي (الزمالك)- سفيان رحيمي (الرجاء) - أمين حارث (شالكة) - زكرياء أبو خلال (أزد ألكمار).

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