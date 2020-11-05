"اتفاق وشرط يُعطل الصفقة".. هل اقترب سيرينو من الانتقال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، الخميس، أن إدارة الأهلي اتفقت مع الأوروجوياني جاستون سيرينو من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء.

صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، ذكرت أن هناك اتفاق تم بين الأهلي وسيرينو، لكن ما يمنع الصفقة من إتمامها هو نادي صنداونز الذي يتمسك بمزيد من المال.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية، من مصادر لها أن توقيع سيرينو للأهلي سيكون على حساب أليو بادجي والذي يعتبر بعيدًا عن حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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الصحيفة ذكرت أن سيرينو لديه الرغبة في الانتقال لشمال أفريقيا بعدما حقق لقب الدوري مع صنداونز في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان "الخليج 365" كشف في وقت سابق أن موسيماني وعد إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع سيرينو بعدما كان الجناح الأوروجوياني هدفًا لمسئولي القلعة الحمراء في وقت سابق.

وشهدت الفترة الماضية دخول الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب من أجل تدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد لعل أبرزهم بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي وأحمد رمضان "بيكهام" مدافع وادي دجلة.

واستطاع الأهلي أن يدعم الخط الأمامي بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).