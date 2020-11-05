حسام الزناتي يعود للجونة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الجونة، تولي حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للنادي اعتبارًا من اليوم الخميس قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفاد نادي الجونة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، أن تعيين الزناتي جاء لإعطاء الفرصة للكوادر الشابة في مجال الإدارة الرياضية للمساهمة في تطوير المنظومة الكروية وضخ دماء جديد.

ويعتبر الزناتي ليس بالغريب على نادي الجونة بحسب ما جاء في بيان النادي الساحلي حيث سبق وأن في عمل عدة مناسب في الفريق الإداري والذي ساهم في عودة الفريق الأول إلى الدوري الممتاز في عام 2018 والبقاء في المسابقة ذاتها خلال موسم (2018 - 2019).

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وسبق وأن عمل الزناتي في عدة مناصب رياضية بعد رحيله عن الجونة حيث عمل نائبًا لمدير بطولة كأس أمم أفريقيا والتي نظمتها مصر في صيف 2019 قبل أن يعمل مديرًا لإدارة المسابقات عن موسم (2019 - 2020)، إلا أن الزناتي قرر الرحيل مؤخرًا.

وشهدت الفترة الماضية عدة تغييرات في نادي الجونة بداية برحيل الشركة التي تتولى شئون الفريق وهيّ شركة إلفين والمسئول عنها نادر شوقي ثم رحيل مدير الكرة بالفريق حسام غالي.

واستمر الجونة في بطولة الدوري بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن حرس الحدود والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.