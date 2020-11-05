تقرير.. 5 ملامح من فوز الزمالك على الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد من جديد الزمالك للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الساحق والذي جاء على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار إياب دور نصف النهائي.

الزمالك على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" حقق فوزًا ثمينًا خارج الديار بفضل نجمه المغربي أشرف بنشرقي ليضرب الفريق الأبيض بطل الدوري المغربي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الفريق الأبيض ضرب موعدًا ناريًا أمام غريمه الأهلي في لقاء سيقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 27 من الشهر الجاري، في نهائي يُعد الأول بين الغريمين.

وكان آخر وصول لفريق الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة (2016) قبل الخسارة من صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويُسلط "الخليج 365" أبرز ملامح من تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا والذي جاء على حساب الزمالك:

- تفوق جديد:

الزمالك عاد من جديد ليتفوق على خصمه الرجاء المغربي، حيث تكرر المشهد بين الفريقين قبل 18 عامًا وتحديدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة (2002).

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم على "المركب الرياضي بمحمد الخامس" انتهى بالتعادل السلبي في المغرب، قبل أن ينجح الزمالك في تحقيق اللقب القاري والذي يعتبر الأخير له عقب الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق تامر عبد الحميد ليتوّج الأبيض بلقبه الخامس.

- وعد باتشيكو:

فور وصوله لمطار القاهرة وجه جيمي باتشيكو مدرب الزمالك الحالي، وعدًا لجماهير القلعة البيضاء وهو الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي (18 عامًا).

باتشيكو استطاع أن يقود الزمالك للمشهد الختامي بعدما استطاع أن يحقق نجاحًا في المهمة الأولى وهو الفوز على الرجاء ذهابًا وإيابًا، ليتبقى مباراة أخيرة في نهاية المشوار أمام الغريم التقليدي الأهلي.

واستطاع باتشيكو أن يحقق حدثًا استثنائيًا إذا لم يحقق الفريق الأبيض فوزًا ذهابًا وإيابًا في دور نصف النهائي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في النسخ التي توّج بها الأبيض باللقب القاري: (1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002).

- الاقتراب من الهداف:

فرض مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك نفسه خلال هذه النسخة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا رفقة فريقه الزمالك بعدما عاد من جديد اللاعب الشاب ليسجل.

واستطاع مصطفى محمد أن يزور شباك الرجاء في مناسبتين بواقع الدقيقة (85) و(88)، ليرفع صاحب الـ23 عامًا رصيده من الأهداف إلى 8 خلال النسخة الحالية من المسابقة القارية.

Advertisements

وسجل مهاجم الزمالك الشاب في شباك كل من :(ديكيداها أف سي الصومالي (3 مرات) - جينيراسيون السينغالي (مرة) - زيسكو يونايتد الزامبي (مرتين) - الرجاء البيضاوي المغربي (مرتين)).

ويتصدر الهداف الجزائري كريم عريبي ترتيب صدارة هدافي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد عشرة أهداف، سجلهم مع فريق النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتقل لفريق نيم الفرنسي في صفوف الانتقالات الصيفية الحالية.

- ضربة أولى:

بعد غياب تسع مباريات عن التسجيل على الرغم من مشاركته في عدد الدقائق كاملة مع الزمالك، استطاع الدولي التونسي فرجاني ساسي أن يسجل هدفه الأول بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية (2020).

ساسي والذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب إصابته بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد 19) استطاع في موقعة الإياب أن يسجل ويصنع ليقود الفريق الأبيض للوصول لنهائي الأبطال.

ويعتبر تسجيل ساسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هيّ الأولى له مع الزمالك بعدما خاض منافسات الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، والتي شهدت تتويج الأبيض باللقب الأفريقي والذي جاء على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وشارك ساسي في مركز صانع الألعاب في مباراة الرجاء حيث استعان به البرتغالي جيمي باتشيكو ليكون بديلاً ليوسف إبراهيم "أوباما" والذي غاب بسبب الإصابة.

- إنهاء أزمة البديل:

الزمالك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز كان في أزمة من أجل إيجاد البديل وهنا جاء الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق ليقرر تصعيد اللاعب الشاب أحمد عيد للفريق الأول ليكون بجوار حازم إمام.

اللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا كان في الموعد بعدما شارك في مباراتي الذهاب والإياب أمام الرجاء بسبب إصابة حازم إمام، لينجح عيد في أن يكون عند حسن مدربه باتشيكو.

مشاركة عيد هيّ الثالثة له مع الزمالك في مسابقة دوري الأبطال بعدما لعب ضد بريميرو دي أوجستو بدور المجموعات إلى جانب مباراتي الرجاء.

وشارك عيد أيضًا في 13 مباراة بمسابقة دوري we المصري، ليكون مجموع مبارياته مع الأبيض 16 مباراة.