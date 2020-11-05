تقارير: أرسنال يدرس تجديد عقد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، تدرس تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط جانرز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرسنال أبدى استعداده لمناقشة تمديد عقد النني بعد البداية الرائعة للاعب الوسط المصري في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا.

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وأضافت، أن النني كان في طريقه للخروج من ملعب الإمارات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية فترة إعارته بين صفوف بشكتاش التركي، إلا أن الدولي المصري أثبت نفسه وبات جزءًا مهمًا من خطط أرتيتا.

وانتقل النني إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16 قادمًا من بازل السويسري، ومن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 28 عامًا مع جانرز بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن النني شارك بقميص أرسنال في 98 مباراة بمختلف البطولات (سجل هدفين وصنع 8 تمريرات حاسمة).