ماذا قالت الصحف المغربية بعد إقصاء الرجاء وتأهل الزمالك

تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة ٤-١، مجموع المباراتين، ضمن نصف نهائي البطولة.

كان الزمالك تفوق على الرجاء في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفي مباراة الإياب فاز بنتيجة ٣-١.

تناولت الصحف المغربية إقصاء فريقها الرجاء كالتالي:

جريدة المنتخب: "عصبة أبطال أفريقبا: الزمالك يقسو على الرجاء ويبلغ النهائي"، واصفًا خسارة الرجاء بالمؤلمة.

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عنون موقع "هسبريس": "الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال أفريقيا"، واصفًا بأن الفريق انحنى، وتوقّف مسار الرجاء الرياضي لكرة القدم في نصف نهائي

دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه الزمالك المصري.

فيما موقع "بطولة" عنون بـ"الرجاء يسقط أمام الزمالك المصري في القاهرة".

مضيفًا: "فشل الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، في تحقيق آمال محبيه ومناصريه، ببلوغ الدور النهائي من "عصبة الأبطال الأفريقية" لهذا الموسم، بعد غياب استمر 18 سنة، وتوقفت مغامرة "النسور" الأفريقية في الدور النصف النهائي".