التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والرائد اليوم في الدوري السعودي

يحل فريق الرائد ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الوحدة مساء اليوم الخميس علي استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. من المتوقع أن يبدأ الوحدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى: عبدالله العويشير. خط الدفاع : ألبرتو بوتيا، بيدرو هنريكي، محمد العمري، حمد الجيزاني. خط الوسط : وليد باخشوين، محمد القرني، انسيلمو دى موريس، هيرناني سانتوس، لويس جوستافو. هيرناني سانتوس، لويس جوستافو. خط الهجوم : يوسف نياكاتى. Advertisements تشكيل الرائد المتوقع : حراسة المرمى : عز الدين دوخه. خط الدفاع : نيمانيا ميليتش، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، عوض خميس. خط الوسط : سلطان فرحان، أرنود دجوم، أحمد الزين، جلال الداودي، محمد السهلي. خط الهجوم : كريم البركاوي.

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