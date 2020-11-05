موعد مباراة الوحدة والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الملك عبدالعزيز اليوم الخميس مواجهة فريق الرائد أمام نطيره فريق الوحدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
يدخل الرائد الجولة الرابعة هو يحتل المركز في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي نادي الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد ٣ نقاط.
موعد مباراة الرائد والوحدة :
تقام مباراة الرائد والوحدة في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر، 7:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8:45 بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الرائد والوحدة :
تذاع مباراة الرائد والوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالعزيز هوساوي.
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