تدريبات بدنية شاقة في مران الإسماعيلي الصباحي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مران صباحى شاق ، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. المران اشتمل فقط على التدريبات البدنية الشاقة بغرض الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل خوض الدورى العام فى نسخته الجديدة والتى تضمنت الجرى وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز إضافة لتدريبات التوازن وذلك ضمن البرنامج البدنى الموضوع من قبل البرازيلى ردولفو مخطط الأحمال. قبيل خوض الدورى العام فى نسخته الجديدة والتى تضمنت الجرى وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز إضافة لتدريبات التوازن وذلك ضمن البرنامج البدنى الموضوع من قبل البرازيلى ردولفو مخطط الأحمال. شهد المران غياب محمد فوزى حارس المرمى بعد حصوله على إذن مسبق بجانب محمد حمدى زكى لشعوره ببعض الإجهاد. وعلى هامش المران ، عقد أبوطالب العيسوى المدرب العام اجتماعا مع محمود دونجا ارتكاز الفريق.

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