حسام الزناتي مديرًا رياضيًا لنادي الجونة

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أعلن نادي الجونة تولي حسام الزناتي منصبا إداريا جديدا استعدادًا للموسم الكروي المقبل، بعد أن استقال مؤخرًا من منصب مدير إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.
ونشر الجونة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "يعلن نادي الجونة عن تعيين المهندس/ حسام الزناتي مديراً رياضيا للنادي اعتباراً من اليوم الخميسالموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٠، ويتمنى مجلس إدارة النادي كل التوفيق للمهندس حسام في أداء مهمته".
جدير بالذكر أن نادي الجونة أنهى موسمه في الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.
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