شاهد.. فرج عامر يعلق على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. نادي سموحة السكندري، على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. نشر فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أعرب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري الرياضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن صعود ناديي الأهلي والزمالك لنهائي بطولة الأبطال الأفريقية للأندية مشرف لكرة القدم المصرية ويعكس تقدم الكرة بمصر". نادي سموحة السكندري الرياضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن صعود ناديي الأهلي والزمالك لنهائي بطولة الأبطال الأفريقية للأندية مشرف لكرة القدم المصرية ويعكس تقدم الكرة بمصر". أضاف عامر قائلًا: "كما أكد تمنياته بأن يسود النهائي روح التنافس الشريف وتغليب الروح الرياضية خلال المباراة المرتقبة التي سيتابعها الملايين في مصر والدول العربية، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبا الكرة المصرية، وهذا ماسيضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية".



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