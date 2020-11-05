ترتيب مصطفى محمد في جدول هدافي دوري الأبطال بعد هدفيه في الرجاء

خطف مصطفى محمد، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بعدما نجح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام الرجاء أمس في مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا،

التي حقق فيها الفارس البيض فوزًا كبيرًا بثلاثية لهدف.

سجل ثلاثية الزمالك كل من فرجاني ساسي ومصطفى محمد "هدفين".

وتقدم مصطفى محمد إلى المركز الثاني بفارق هدف على المهاجم الكونجولي جاكسون موليكا، الذي سجل

7 أهداف مع مازيمبي قبل توديع الفريق من ربع النهائي على يد الرجاء البيضاوي في شهر مارس الماضي، ويصبح على بُعد هدفين من متصدر قائمة الهدافين، الجزائري كريم عريبي صاحب الـ10 أهداف.

يحتاج مصطفى محمد إلى تسجيل هدفين في مباراة النهائي أمام الأهلي ليخطف لقب الهداف، بعدما لقبته الجماهير الزملكاوية بالأناكوندا صاحب الأهداف اللدغات القاتلة.