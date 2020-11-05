لاعب الأهلي والزمالك السابق: "الونش" أفضل مدافع في مصر

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حمدي "الونش"، أفضل مدافع فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الونش المدافع الأول

لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يشارك بشكل أساسي وأتمني من حسام البدري أن يضع الونش فى التشكيل ثم يضع باقي اللاعبين".

وأضاف: "الونش تطور بشكل كبير فى الفترة الماضية وكان متهور فى الكثير من الكرات ولكنه يقدم مستوي أكثر من رائع".

وصعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا، متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 4 – 1 على الفريق المغربي، خاصة وأنه كان حسم لقاء الذهاب لصالحه ايضا بنتيجة 1-0.