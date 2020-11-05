إبراهيم سعيد: بن شرقي العقل المفكر للزمالك

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه فى الشوط الأول، ولكنه نجح فى العودة بسبب خبراته.

قال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق فى هذه

المباريات، وقدم أداءً مذهلًا ومنح اللاعبين فرص أهداف".

وأضاف: "أحمد عيد بعيد عن مستواه، والمباراة كبيرة عليه للغاية، وكان من الأفضل عدم مشاركته فى هذه المباراة، وأشرف بن شرقي العقل المفكر لنادي الزمالك".