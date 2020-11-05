جوائز أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تذهب إلى الاتحاد والشباب والهلال

اختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين البلجيكي يانيك فيريرا مدرب نادي الفتح، والأرحنتيني إيفير بانيجا لاعب نادي الشباب وعبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال لجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

كما كشف الموقع الألكتروني الرسمي لرابطة الدوري السعودي أمس الأربعاء عن حصول سعود عبد الحميد لاعب نادي الاتحاد على أول جوائز الأفضلية للاعبين الواعدين.

وأوضح موقع الرابطة أن اختيار الفريق الفني لفيريرا لجائزة أفضل مدرب، نظرًا للمستويات التي قدمها فريق الفتح خلال الجولات الثلاث الماضية والتي منحت فريقه صدارة الترتيب بسبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال والفيصلي والشباب على التوالي.

وأضافت الرابطة أن المستويات الكبيرة التي قدمها النجم الأرجنتيني بانيجا مع ناديه الشباب ساهمت في اختياره لجائزة الأفضلية على مستوى اللاعبين، فيما حقق عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس خلال الشهر، بعد أن تمكن من حماية مرمى فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن تلقي هدف وحيد في شباكه، ومحافظته على نظافة شباكه في لقائين من اللقاءات الثلاث التي خاضتها فريقه حتى الآن.

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وأوضحت الرابطة أن اختيار الفريق الفني على سعود عبد الحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع فريقه خلال الجولات الماضية مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.

كانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.

ويتولى الفريق الفني الذي يضم كلا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية لكل جائزة تم الإعلان عنها مسبقًا والإحصائيات المقدمة من شركة (أوبتا) الشريك الإحصائي للرابطة.

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