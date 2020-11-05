مانشستر سيتي يستعيد سيرخيو أجويرو قبل قمة الدوري الانجليزي امام ليفربول

عاد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو إلى تدريبات الفريق استعدادًا للقمة المرتقبة التي تجمع السيتيزنز وليفربول الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وخرج أجويرو بين الشوطين خلال تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، 24 أكتوبر الماضي، حيث أكد المدير الفني للسيتيزنز، بيب جوارديولا أن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا يعاني من مشكلة عضلية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي صورًا من التدريبات التي شهدت تواجد أجويرو، مما يعني أنه قد يشارك في القمة المرتقبة أمام ليفربول.

كان مانشستر سيتي قد استعاد أيضًا خدمات مهاجمه جابرييل جيسوس، والذى شارك بالفعل في مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني، والتي حسمها السكاي بلوز بثلاثية نظيفة وقد سجل المهاجم البرازيلي هدفًا بعد مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.

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يذكر أن أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي برصيد 255 هدفًا، ويعد واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2011، نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر اعتبارًا من يناير القادم.

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