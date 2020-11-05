بول سكولز يصف محمد النني بـ “الصفقة الجديدة” في ارسنال

يرى أسطورة مانشستر يونايتد الأسبق، بول سكولز أن نجم آرسنال محمد النني يلعب وكأنه صفقة جديدة للجانرز.

وقدم النني أفضل مبارياته مع آرسنال في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد. الانتصار الذي لم يتحقق منذ عام 2006.

وقال سكولز في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية: “حين تنظر إلى أداء آرسنال في آخر عامين أو ثلاثة، قد تقول إن الفريق غير منظم ولم يكن بالقوة الكافية”.

وأضاف: “آرسنال ظهر بشكل منظم للغاية في كل أرجاء الملعب ضد مانشستر يونايتد، أعتقد أن ميكيل أرتيتا جعل الفريق أكثر صلابة”.

وتابع: “كان لاعبًا خط وسط آرسنال ممتازين للغاية، توماس بارتي والنني الذي بدا وكأنه صفقة جديدة للفريق”.

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واختتم: “النني وبارتي لعبا بشكل منضبط للغاية أمام وسط وهجوم مانشستر يونايتد، كما ظهرا في بعض المواقف الهجومية، وهو ما لم نعتاد عليه من آرسنال“.

ولعب النني معظم مباريات آرسنال هذا الموسم بشكل أساسي، وذلك بعد عودته من بشكتاش التركي الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ودفع الأداء الذي قدمه النجم المصري أساطير آرسنال السابقين مثل إيان رايت وجيلبرتو سيلفا للثناء عليه.

حيث كتب رايت اسم النني بالكامل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر في إشارة للإشادة بأدائه الممتاز خلال المباراة، أما جيلبرتو سيلفا أكد أن ثنائية النني وتوماس بارتي بدت قوية للغاية.

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