الامارات | الإعلان عن قائمة نجوم المنتخب السوري لمعسكر الإمارات.. بينهم "محترف هولندي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قائمة نجوم المنتخب السوري لمعسكر الإمارات.. بينهم "محترف هولندي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن قائمة منتخب "نسور قاسيون" التي ستشارك الشهر الجاري بمعسكرها المقرر في الإمارات ويتضمن خوض تجربتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان.

ونشر اتحاد الكرة السوري قائمة لاعبي المنتخب عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك"، والتي استندت فيها على اختيارات المدير الفني التونسي نبيل معلول، وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كل من إبراهيم عالمة، وطه موسى، وأحمد مدنية وشاهر الشاكر، وفي الدفاع كل من أحمد الصالح وعبد الله الشامي وعبد الرزاق محمد وعمر ميداني وفارس أرناؤوط ويوسف محمد وحسين جويد ويوسف الحموي ومؤيد العجان وخالد كردغلي وعمرو جنيات وثائر كروما.

وضم خط الوسط المحترف الهولندي من أصول سورية محمد عثمان، بجانب إياز عثمان وسيمون أمين ومحمد عنز وكامل حميشة وماهر دعبول ومحمد ريحانية وورد السلامة ومحمد المرمور ومحمود المواس ومحمد مالطا، ويحفل خط الهجوم بوجود نجمي الدوري السعودي عمر السومة وعمر خريبين، بالإضافة إلى علاء الدالي ومارديك مردكيان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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