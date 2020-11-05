شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (7): كورونا يفسح الطريق لبطل أوكراني.. وموراتا يواصل التألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ برشلونة على سلسلة انتصاراته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وحقق الفريق فوزه الثالث في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، والذي جاء على حساب الضيف الأوكراني، دينامو كييف، بنتيجة 2-1.

وافتتح ليونيل ميسي التهديف لأصحاب الأرض مسجلًا عن طريق ركلة جزاء، لتكون جميع أهداف الأرجنتيني المسجلة هذا الموسم على مستوى ناديه أو منتخب بلاده عن طريق ركلات الجزاء (5).

وأصبح ميسي هو أول لاعب في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الذي يسجل ركلة جزاء في كل مباراة من المباريات الـ 3 الأولى بالمجموعة.

وعزز جيرارد بيكيه تقدم برشلونة في النتيجة خلال الشوط الثاني مُسجلًا هدفه رقم 15 في دوري الأبطال، ليعادل رقم إيفان هيليجيرا كثاني أفضل مدافع هداف في المسابقة، خلف روبرتو كارلوس (16).

وسجل لاعب الوسط الأوكراني فيكتور تسيهانكوف هدف فريقه الوحيد في المباراة، لكن العلامة الأبرز من جانب الضيوف كانت مردود الحارس روسلان نيشتشيريت (18 عامًا) الذي لعب بديلًا للحارس الأساسي، هيورهي بوشتشان، المصاب بفيروس كورونا هو ومجموعة أخرى من اللاعبين غابوا عن المباراة لنفس السبب، لكن الحارس الشاب تصدى لـ 12 محاولة من جانب أصحاب الأرض، ليكون أكبر عدد تصديات تحقق في مباراة بالمسابقة منذ عام 2013.

وفي المباراة الأخرى، حقق يوفنتوس انتصاره الثاني في المجموعة مع تغلبه على فيرينكفاروسي المجري بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تحقيق يوفنتوس للفوز الثاني على التوالي خارج القواعد (بعد الفوز على دينامو كييف في أوكرانيا).

وسجل يوفنتوس 4 أهداف أو أكثر في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، وبالتحديد في سبتمبر 2016 (ضد دينامو زغرب الكرواتي: 4-0).

Advertisements

وتألق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من خلال تسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ4، ليكون سجل 19 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس سجل لاعب برشلونة السابق ومدرب المنتخب الإسباني الحالي، لويس إنريكي، ليصبح موراتا هو خامس أفضل هداف إسباني في دوري الأبطال، وعلى بعد هدف واحد فقط من معادلة صاحبي المركز الثالث (فابريجاس وفيرناندو توريس، 20 هدفًا لكل لاعب).

وسجل بابلو ديبالا هدفًا من أهداف يوفنتوس الـ 4 ليكون اللاعب الوحيد من صفوف النادي الإيطالي الذي يسجل في دوري أبطال أوروبا خلال النسخ الـ 6 الأخيرة من المسابقة.