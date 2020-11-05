شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات كأس مصر.. والنهائي 5 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تحديد مواعيد المباريات المتبقية من منافسات بطولة كأس مصر، وذلك بعد دراسة جميع المواعيد المتاحة، في ظل ارتباط منتخب مصر بمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، والأهلي والزمالك بمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها 27 نوفمبر الجاري.

واختارت اللجنة يوم 21 نوفمبر الجاري لإقامة مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة، والزمالك أمام نادي مصر، في إطار دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس مصر، على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 1 ديسمبر المقبل، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر المقبل تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد.