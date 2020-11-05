شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (6): هالاند يواصل تحطيم الأرقام.. وإنجاز إيطالي مع خيبة روسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بعد أن تغلب على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.

واعتلى النادي الألماني صدارة المجموعة السادسة للمرة الأولى، بعد أن رفع رصيد نقاطه إلى 6 نقاط، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه، في حين تلقى بطل بلجيكا هزيمته الأولى في المجموعة هذا الموسم، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتألق الهداف النرويجي إيرلينج هالاند من خلال تسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ3 في المباراة، ليحقق رقم قياسي جديد في المسابقة بعد أن أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 14 هدفًا (بعد 11 مباراة)، محطمًا الرقم السابق المدون باسم مهاجم توتنهام، هاري كين (14 هدفًا بعد 17 مباراة).

وأصبح هالاند هو أول لاعب يسجل مع بوروسيا دورتموند في كل مباراة من مباريات مرحلة المجموعات الـ3 الأولى في دوري الأبطال، مسجلًا إجمالي 26 هدفًا في 28 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف البطولات.

وفي روسيا، نجا فريق لاتسيو الإيطالي من الخسارة ضد زينيت سان بطرسبرج بعد أن سجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التعادل في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ليحقق فريق النسور انطلاقة خالية من الهزائم عند منتصف مرحلة المجموعات للمرة الأولى على الإطلاق خلال مشاركة نادي العاصمة الإيطالية في المسابقة (فاز في مباراة وتعادل في 2).

وشهدت المباراة مشاركة الحارس الإسباني بيبي رينا للمباراة رقم 173 بالمسابقات الأوروبية، ليعادل رقم مواطنه والمدرب الحالي للسد القطري تشافي، كثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقات الأوروبية، ويصبح على بعد 6 مشاركات من كريستيانو رونالدو (179) في حين يظل الرقم الأكبر بسم الحارس الإسباني إيكر كاسياس (186).

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وأكمل زينيت الخيبة الروسية الكبيرة مع فشله في تحقيق الفوز خلال أول 3 مباريات في مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 3 أندية روسية للمرة الأولى على الإطلاق (لوكوموتيف موسكو في المجموعة الأولى وكراسنودار في المجموعة الخامسة)، وفشلت جميع هذه الفرق في تحقيق نتيجة الفوز مع تلقيهم إجمالي 5 هزائم وتحقيقهم لـ 4 تعادلات.