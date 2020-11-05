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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتحاد الإعلام الرياضي بحضوموت يكرم رئيسه السابق الراحل بازياد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الخليج 365 - المكـلا
برعاية وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ونظم إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت دورة تدريبية للعاملين في الميدان الرياضي لعدد من الإعلاميين من شتى مديريات الساحل وتكريم الرئيس السابق للإتحاد الرياضي والمغفور له باذن الله الراحل حسين محمد بازياد.
وتقلى المشاركون في الدورة معارف عن كتابة الخبر الصحفي الرياضي وطرق إعداده والتقرير الإذاعي والتلفزيوني والزوايا المختلفة التي يستطيع المصور إلتقاط الصور لأي حدث رياضي ، كما إشتملت الدورة على خطوات التعليق والتحليل الرياضي وجذب الناس ليكون جزء من الحدث .
وأختتمت الدورة بتكريم المشاركين في الدورة بالشهادات وكذا الداعين لإقامة هذه الدورة النوعية التي تؤتي أكلها وتصقل مواهب المرابطين في مضمار الرياضة.
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