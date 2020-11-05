شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عودة أحمد ياسر ريان و3 عروض في انتظار اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ملف عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته للجونة، ويرغب الجهاز الفني في تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد حيث تم الاستقرار على عودة صلاح محسن وناصر ماهر بعد انتهاء اعارتهما لسموحة فضلاً عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

ويحسم الأهلي خلال الساعات الماضية موقف أحمد ريان سواء بعودته لصفوف الفريق أو تجديد إعارته لأحد الفريق التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري فضلاً عن رغبة الجونة في تجديد استعارته، ومن المقرر أن يحسم الاهلي مصير هذه العروض قريباً خاصة وأن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء مازالت محل نقاش بين الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

Advertisements

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية، قد كشفت عن أن مسئولي النادي الأهلي حسموا صفقة الأوروجوياني جاسون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، وأوضحت التقارير، أن سيرينو سيوقع عقد مدته 3 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء، على أن يتم الأهلي الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده الجديد في القلعة الحمراء.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "Citizen"، أنه من المقرر أن يعود سيرينو للتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي يتولى تدريب الأهلي في الفترة الحالية، بعدما سبق له التدرب لمدة 3 سنوات خلال قيادة الأخير لبطل جنوب افريقيا.

وكان الأهلي، قد جدد مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.