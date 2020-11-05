شكرا لقرائتكم محمد حلمى يطالب الأهلى والزمالك بالحفاظ على سمعة مصر فى نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد حلمى المدير الفنى السابق للزمالك أن نهائى دوري الابطال الافريقى ليس مهماً فقط على صعيد الفريق الفائز ولكن للحفاظ على سمعة مصر ، وقال محمد حلمى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ببارك للزمالك وجمهوره الفوز الرائع على الرجاء والصعود للمباراة النهائية للعام الثانى على التوالى".

ويضيف محمد حلمى :"الزمالك وصل لملعب المباراة بعد هدف الرجاء المغربى ، قبلها كنت بقول الفرقة فين وليه مش بيلعبوا ، طارق حامد كان خايف من الانذار الثالث ، وزيزو مش ظاهر ".

وتابع نجم الزمالك الاسبق :"هدف فرجانى ساسى أعاد الزمالك للمباراة ثم جاءت أهداف وتحركات مصطفى محمد العالمية ، والزمالك بالروح دى يقدر يكسب أى بطولة".

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وتابع محمد حلمى :" الأهم من فوز الأهلى أو الزمالك فى النهائى هو دور الفريقين فى الحفاظ على سمعة مصر وتقديم مباراة كروية ممتعة وعنوانها الالتزام الاخلاقى وبالطبع أتمنى بطولة زملكاوية".

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.