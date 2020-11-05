شكرا لقرائتكم هشام يكن: التفوق البدنى سبب تأهل الزمالك لنهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن التفوق البدنى هو سبب تأهل الزمالك لنهائى دوري الأبطال الأفريقى ،وقال هشام يكن فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" التفوق البدنى سر فوز الزمالك على الرجاء المغربى ، الفريق الابيض نجح فى استعادة توازنه فى الشوط الثانى وعقب تسجيل الرجاء لهدفه "

وتابع هشام يكن :"تحركات ساسى وزيزو سبب الانقلاب الذى حدث فى أداء الزمالك بالشوط الثانى ، اللاعبان يملكان قدرات هائلة قادرة على تحويل نتيجة أى مباراة فى لحظة "

ويضيف نجم الزمالك الأسبق :"عجبنى جدا الاتزان الدفاعى الذى وصل له الثنائى محمود علاء ومحمود الونش ، أداء ثابت متوازن مفيهوش تهور ولا اندفاع غير محسوب يعطى ثقل كبير لدفاع الفارس الابيض".

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.