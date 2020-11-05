شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب الأهلى والزمالك بـ 90 دقيقة متعة كروية فى النهائي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، نجوم الاهلى والزمالك بتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية فى النهائى الافريقى المرتقب ،وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" أتمنى نعيش 90 دقيقة سعيدة بين أعرق فريقين فى قارة أفريقيا بين الاهلى بتاريخه الاعجازى فى ادغال أفريقيا وبين الزمالك مدرسة الفن والهندسة ورائد التاريخ الافريقى ، نحن أمام لحظة جميلة لم تتكرر قبل ذلك".

ويضيف أيمن يونس :" عشنا ليلة بيضاء بخطين حمر أمام الرجاء المغربى الليلة ، عاد الزمالك لفتح مدرسة الفن والهندسة بعدما ازال باتشيكو الضغوط الفنية عن كاهل لاعبى الزمالك وتركهم يلعبون بمزاج ، باتشيكو لم يصل لنسبة 100% من التأقلم مع الزمالك حتى الان ولكنه يجتهد "

وتابع نجم الزمالك الاسبق :"لازم نفكر فى النهائى ونفكر فى الامتاع الكروى فقط بعيداً عن أى محاولة للخروج عن النص لان مصر فازت باللقب أى كان من البطل سواء الاهلى أو الزمالك".

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وأكمل أيمن يونس :" يابخت حسام البدرى بمستوى الاهلى والزمالك هو أكثر مستفيد ، ميقدرش يقول عنده مشكلة فى اى مركز من مراكز الملعب ، وكمان نفسية النجوم فى العلالى بعد الوصول للنهائى"

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.