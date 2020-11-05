شكرا لقرائتكم جمال العدل: ساسى وبن شرقى شبه بركات وأبو تريكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المنتج الفنى جمال العدل أن ثنائى الزمالك فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى يشبهان ثنائى الاهلى المعتزل محمد أبو تريكة ومحمد بركات ، وقال جمال العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك لم يكن له هوية فى الشوط الاول أمام الرجاء المغربى حتى سجل بطل المغرب هدفه وانقلبت الكفة لصالح الزمالك "

ويضيف جمال العدل :"ساسى وبن شرقى يشبهان محمد بركات ومحمد ابو تريكة ، ومصطفى محمد لاعب عالمى وطارق حامد "عم" لاعبى الزمالك كلهم ، وعجبنى هدف فرجانى ساسى جدا"

وأكمل جمال العدل :" لازم وسائل الاعلام تهدأ نبرة التعصب بين الاهلى والزمالك عشان المباراة هتكون فى القهاوى والبيوت ومش عايزين مشاكل ، ولازم كابتن شوبير يهدأ شوية".

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.