شكرا لقرائتكم عمر صلاح يقترب من الانتقال لنادي أسوان بسبب شرط شوقي غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عمر صلاح حارس مرمى سموحة من الانتقال لفريق أسوان لتدعيم مركز حراسة المرمى لزهرة الجنوب بعد رحيل الحارس الأساسى مسعد عوض الذى أتم انتقاله لوادى دجلة بعدما قام بتسديد الشرط الجزائى فى عقده البالغ مليون جنيه .

ويبحث الجهاز الفنى لأسوان بقيادة سامى الشيشينى عن تدعيم مركز حراسة المرمى نظرا لعدم تواجد سوى طلعت الجبلاوى فى ظل المبالغ المالية الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل اكثر من لاعب للأندية المنافسة مثل فادى فريد الذى قام بالتوقيع للإسماعيلى .

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ويرغب عمر صلاح الانتقال لأى نادى بالدورى شريطة المشاركة معه بشكل أساسى بعدما وضع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى شرطا أساسيا لدخول قائمة الفراعنة الأساسية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 وهو أن يشارك اى لاعب بشكل أساسى مع ناديه وهو ما دفع حارس الزمالك السابق من البحث عن عرض خارج أسوار سموحه من أجل المشاركة أساسيا

من ناحية أخرى يترقب مسئولو أسوان جدول الموسم الجديد لتحديد موقف الفريق وملعبه خاصة بعد الطلبات التى قدمها مسئولو أسوان إلى اللجنة الخماسية فى وقت سابق، حيث أوضح أسوان صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام فى الدورى الجديد بسبب ظروف الطيران، كما طلب النادى من اللجنة الخماسية تجهيز ملعب أسوان من أجل استضافة تقنية الفار وبشرط أن يلعب الفريق نهارًا بسبب ارتفاع تكلفة المباريات ليلاً.

من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.