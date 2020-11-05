شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تضع مباراتى الأهلى و الزمالك بكأس مصر فى يوم واحد لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وضع مباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة والزمالك و إف سي مصر بدور الـ8 لكأس مصر، في يوم واحد ، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي و الزمالك بكأس مصر في نفس اليوم ، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا، في سياق مغاير، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.

وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائي للمباراة والتي على رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه في المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائي بدون جمهور .

في سياق مغاير استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، انه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولو المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .