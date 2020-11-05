شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الجونة يعلن تعيين حسام الزناتى مديراً رياضياً للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الجونة تعيين حسام الزناتى، مدير المسابقات السابق، مديراً رياضياً لنادى الجونة اعتباراً من اليوم، الخميس، على خلفية تغيير الإدارة الكروية للنادى بعد رحيل نادر شوقي وحسام غالي.

وكان الخليج 365 قد أكد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات السابق قد اقترب من تولي منصب المدير الرياضي للنادي الجونة خلال الموسم المقبل بعد تقديم الزناتي لاستقالته من منصب مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خاصة أن الزناتي سبق له التواجد فى نادي الجونة منذ موسمين قبل أن يتواجد فى اتحاد الكرة.

وتواجد حسام الزناتي فى نادي الجونة منذ موسمين قبل أن يتواجد فى اتحاد الكرة، فيما احتفل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بحسام الزناتي بعد تقديمه أستقالة عقب انتهاء الموسم الكروي 2019 – 2020 ، وشهد الحفل تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية و محمد فضل عضو اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية على إقامة قرعة الدوري الجديد منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتحديد الموعد الرسمي لانطلاق بطولة الدوري وانتهائه، وشروط الموسم الجديد، وأيضًا تحديد موقف فريق المصري والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل وهل يستمر بلعب مبارياته على استاد برج العرب بالإسكندرية أمام ملعب آخر وهو ما سيتم حسمه في قرعة الدوري.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار كاف بشأن تعديل مواعيد القيد الأفريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الأفريقى.