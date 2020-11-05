شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة بعد وصول الأهلي والزمالك لنهائى أفريقيا: لأول مرة فى التاريخ وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن سعادته لوصول فريقين مصريين لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى التاريخ، وكتب أبو ريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة لأول مرة فى التاريخ.. وتحتضنه مصر، نهائى دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة لأول مرة فى التاريخ.. والبلد هى مصر، مبروك للأهلي والزمالك.. وتحيا مصر".



هانى ابو ريدة على تويتر

ويصطدم الأهلى بالزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.

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وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وتُقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.