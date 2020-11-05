شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أنه لا يجوز مقارنته بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مشدداً على أن منصبه يوازى منصب محمود الخطيب رئيس الأهلى وليس أى شخص آخر داخل القلعة الحمراء.

وقال أمير مرتضى ، فى تصريحات تليفزيونية، "الزمالك لا يوجد به منصب مثل الذى يشغله سيد عبد الحفيظ.. الأهلى نادٍ كبير ويملك لاعبين جيدين للغاية، وأى فريق يفوز بالدورى ويتأهل لنهائى أفريقيا لابد أن نحترمه ونقدره".

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.