شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرحب بانتقال كريم العراقى للزمالك.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.

ووافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى "أحمد رفعت ومحمد عنتر"، الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى "محمد عبد السلام" الذى بزغ نجمه مع المنتخب الأوليمبى.

ويرفض مجلس إدارة الزمالك دخول الثلاثى سالف الذكر فى مفاوضات كريم العراقى ويطالبون بتحديد مقابل مادى فى الصفقتين، فى ظل علمهم أن الثلاثى سيديرون مبالغ أكبر من صفقة العراقى.