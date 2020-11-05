شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر تسويق جيرالدو لإعلان صفقة بدر بانون مدافع الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادى الأهلى تسويق الأنجولى جيرالدو كى يتسنى للإدارة الحمراء الإعلان عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع الفريق الجديد القادم من الرجاء المغربى، وتلقى جيرالدو عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية فى البرازيل، إلا أن مماطلة اللاعب وشروطه الصعبة تحول دون إتمام الصفقة حتى هذه اللحظة، ويضم الأهلى فى قائمته العدد الأقصى من اللاعبين الأجانب وهو 5 لاعبين وهم الأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى والنيجيرى جونيور أجاى والمالى أليو ديانج والتونسى على معلول، وبالتالى فلابد من تسويق واحد منهم على الأقل قبل الإعلان عن التعاقد مع صفقة اجنبية جديدة.

وأنهى الأهلى جميع التفاصيل الخاصة بصفقة بدر بانون لترميم دفاع الفريق، الذى يعانى الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه، ووقع بانون للأهلى لمدة 4 سنوات فى الوقت الذى حصل الرجاء المغربى على 2 مليون دولار للاستغناء عن الدولى المغربى للأهلي، وسيكون بانون إضافة قوية لدفاع الأهلى خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة وهو فى سن 27 عاما حاليا، حيث ولد اللاعب فى 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.

انضم بانون للمنتخب المغربى منذ 2017 وشارك فى 7 مباريات دولية وسجل هدفا كما تواجد بقائمة أسود الأطلسى فى كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفى رينارد، ويرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب، يمتلك بانون خبرة قارية وشارك فى 7 مباريات بدورى الأبطال وسجل 3 أهداف، كما لعب 24 مباراة فى الكونفدرالية وسجل 3 أهداف أيضًا وتوج بالكونفدرالية فى 2018 والسوبر الأفريقى أيضا، ومحليا توج بالدورى فى 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.