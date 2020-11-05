شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء القرعة الموجهة للأهلي والزمالك فى دورى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استمرار إلغاء القرعة الموسم المقبل، والتى كانت تقام بين الأهلي والزمالك فى الفترة الأخيرة، وتم إلغاءها الموسم المنقضى بإقامة قرعة عادية أسفرت عن مواجهة الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع للدوري.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن القرعة لن تكون موجهة فى الموسم المقبل المرجح انطلاقه فى الأول من ديسمبر، وسيتم إقامة قرعة عادية كما هو الحال فى معظم الدوريات الكبرى.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولو المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .