شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس اجتماع الخطيب وموسيمانى ويؤكد: دورى الـ24 فريقا مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "موسيمانى موجود فى القاهرة ولم يغادر لجنوب أفريقيا مثلما تردد، وعقد اجتماعا أمس مع محمود الخطيب وتم مناقشة ملف اللاعبين المعارين ومصيرهم سواء من يستحق العودة أو من يستكمل إعارته خارج الفريق".

وأضاف شوبير، "موسيمانى اشتكى من ضيق الوقت عقب عودة اللاعبين الدوليين قبل مواجهة الزمالك وقالوا له هيكون أمامك أسبوع وليس أمامنا خيار آخر، وبدر بانون سافر للمغرب وسيعود فى وقت لاحق لإعلان صفقة انضمامه للقلعة الحمراء، والمشكلة فى جيرالدو وكيل أعماله قال إن اللاعب يركز فى النهائى الأفريقى مع النادى ومش عايز يمشى، والاهلى لازم يمشيه عشان يقيد بدر بانون، وهيشوفوا العروض اللى وصلت ليه من البرازيل. "

وتابع شوبير، "الشحات يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، وكل لاعبى الأهلى بيتدربوا فى أيام الإجازة، موسيمانى منحهم إجازة ولكنهم فضلوا التدريب فى الجيم بمفردهم، والناس اللى بتقول موسيمانى جه فى الوقت المناسب لسه هقولهم بعدين مش دلوقتى ليه هو الوقت المناسب.. لينا كلام بس مش دلوقتى".

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وعن شكل الدورى فى الموسم الجديد قال شوبير، "مستحيل إقامة الدورى من 24 فريقا فى مصر، فكرة أن يكون فى 24 فريقا يعنى وجود فرق من سوهاج ومطروح والوجه البحرى والوجه القبلى وده معناه أن كل فريق من هذه الاماكن يحتاج يومين للتنقل قبل أى مباراة وهى أزمة بدون لازمة، ممكن نطبق فكرة الـ 24 فريق مستقبلا ولكن من خلال دورى المجموعتين ".

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية العروض المحلية والخارجية التى وصلت للنادى لضم أكثر من لاعب تتجه النية للإستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى مقدمتهم السنغالى آليو بادجى والأنجولى جيرالدو وأحمد الشيخ، حيث اقترب الثلاثى من الرحيل، ويأتى رحيل الثنائى الأجنبى جيرالدو وبادجى من أجل قيد ثنائى أجنبى بدلاً منه حيث أنهى الاهلى إجراءت التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربى بشكل نهائى ورسمى كما إقترب الأهلى من ضم لاعب أجنبى أخر تردد إنه الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

ورفض جيرالدو وبادجى فكرة اللعب فى الدورى المحلى وأصر كلاهما على الرحيل لأندية خارجية وسيُحضران عروضاً للأهلى من أجل مناقشتها وإختيار الأفضل منها للطرفين، أما أحمد الشيخ فقد تلقى هو الأخر عدة عروض محلية الفترة الماضية أبرزها من ناديه السابق المقاصة بجانب الأسماعيلى وسموحة والإتحاد لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل للإعارة مرة ثالثة بعدما سبق ورحل من الأهلى مرتين على سبيل الإعارة وانتقل فى المرتين للمقاصة ويرغب الشيخ فى الرحيل النهائى هذه المرة لو أعلن الأهلى عدم حاجته لجهوده.