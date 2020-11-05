شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يقترج إقامة مباراتى المنتخب أمام توجو بالقاهرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الإعلامى أحمد شوبير على الاتحاد الأفريقى الكاف استضافة القاهرة لمباراة العودة بين منتخب مصر وتوجو بسبب انتشار وباء كورونا فى توجو، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إحنا جاهزين لاستضافة مباراة العودة مع توجو، خاصة بعد الأزمة التى طفت على السطح بإعلان توجو تأجيل تصفيات دول غرب أفريقيا بسبب وباء كورونا، وفى حال موافقة الكاف وتوجو سيكون أمرا رائعا للفراعنة إقامة المباراتين فى القاهرة".

وأضاف شوبير، "البدرى سوف يعلن أسماء لاعبى الزمالك المنضمين للمنتخب، وللأسف طاهر محمد طاهر لن يستطيع اللحاق بمباراة توجو بعد إصابته، والبدرى اجتمع مع لاعبى الأهلى وقالهم أنا عارف مجهودكم فى الفترة الأخيرة ولكن أمامنا لقاءات صعبة لازم نخوضها بمنتهى الجدية".

وكان الاتحاد التوجولي قد أصدر بيانًا، يؤكد خلاله أنه تم تأجيل التصفيات التي كانت مقررا لها خلال الفترة من 18 نوفمبر الجارى، إلى 2 ديسمبر المقبل، بناءً على طلب الحكومة، لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وتم تأجيل تصفيات المنطقة لدول غرب إفريقيا، لموعد لم يتم تحديده حتى الآن، حيث كان مقررًا أن يشارك 7 منتخبات، وهم "توجو وبوركينا فاسو وغانا والنيجر وكوت ديفوار وغانا وبنين".

يأتي ذلك قبل مواجهة المنتخب التوجولى الأول أمام نظيره المصرى والمقرر له يوم 17 نوفمبر الجارى، وذلك بعد المواجهة التي ستجمع بينهما أيضًا فى الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره التوجولي مساء يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولى، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة يوم 17 من نفس الشهر.

ويتصدر المجموعة السابعة منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخبي مصر وكينيا في المركزين الثاني والثالث بنقطتين، بينما يتذيل المجموعة المنتخب التوجولي برصيد نقطة واحدة.