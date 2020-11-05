شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصطدم الأهلى بالزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

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موعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.