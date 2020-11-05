شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينسق مع كاف لتحديد ترتيبات نهائي الأهلي والزمالك وموقف الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ببرج العرب بالإسكندرية.

وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائي للمباراة، وعلى رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه فى المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائي بدون جمهور.

وفى سياق مختلف، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تحديد 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولى المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التى تستضيف المواجهات، وحرص جمال محمد على على التنسيق مع المناطق بضرورة انطلاق المباريات فى توقيت واحد، خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

ويتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع )، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة.. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى.